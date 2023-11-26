Власти Краснодарского края предупредили жителей и туристов о шторме

Оперативный штаб Краснодарского края предупредил жителей и гостей Туапсе о сильном шторме и призвал не выходить на берег Черного моря. В сообщении штаба говорится, что сегодня, 26 ноября, с 22 часов (совпадает с мск) и до конца следующего дня в порту Туапсе ожидается сильный тягун. По данным оперштаба, высота волн может достигать 7 метров.

В Telegram-канале мэрии Анапы сообщили об экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям на фоне непогоды. Согласно сообщению мэрии, из-за штурмового предупреждения в Анапе действует режим повышенной готовности.

По данным мэрии, 26–27 ноября в районе Анапы ожидаются прохождение антициклона и усиление ветра до 30–35 м/с, а также дожди и поднятие волны до 6 метров. Накануне об ухудшении погоды на Черноморском побережье сообщало региональное управление МЧС. Ведомство предупредило жителей и туристов о возможных подтоплениях и выходе смерча на сушу.