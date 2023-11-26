Резидентами ОЭЗ «Санкт-Петербург» на Парнасе могут стать пять новых компаний

Сразу пять петербургских компаний намерены стать резидентами Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» на новой площадке «Парнас», запустить которую планируется в 2024 году. Их инвестиции в проекты составят около 21 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора АО «ОЭЗ Санкт-Петербург» Тамару Рондалеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, ранее стало известно, что первым резидентом ОЭЗ на новой площадке в Выборгском районе Петербурга станет «Балтийская промышленная компания» (БПК). Как уже писал «Ъ-СПб» она планирует построить на Парнасе станкостроительный завод «Форт».

Названия еще четырех компаний в ОЭЗ пообещали раскрыть позже. Госпожа Рондалева уточнила, что в декабре 2023 и апреле следующего года пройдут экспертные советы, на которых будут рассмотрены заявки от этих претендентов.

«Ъ-СПб» рассказывал, что в 2024 году на развитие двух новых площадок ОЭЗ «Санкт-Петербург» на Парнасе и в Шушарах городские власти намерены потратить до 10 млрд рублей. Планируемый объем инвестиций резидентов новой площадки ОЭЗ в Шушарах, в свою очередь, должен составить до 68 млрд рублей.

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