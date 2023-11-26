В Тель-Авиве десятки тысяч митинговали с требованием освободить заложников

В Тель-Авиве прошла массовая акция с требованием освободить израильских заложников из сектора Газа. По оценке Al Jazeera, в мероприятии приняли участие 100 тыс. человек.

Митинг проходил на площади недалеко от здания Минобороны Израиля. Люди приходили с фотографиями заложников, похищенных «Хамасом» в ходе нападения 7 октября, с которого началась война. По данным Al Jazeera, акция стала самой многочисленной по этой теме.

Митинг начался во время сообщений о проблемах с реализацией сделки Израиля и «Хамаса» по обмену удерживаемыми лицами. Однако позднее палестинское движение освободило вторую группу заложников — 13 израильтян и четверых иностранцев. Израиль в ответ отпустил вторую группу палестинских заключенных.

В Газе действует четырехдневное перемирие. В этот период «Хамас» должен освободить 50 женщин и детей из числа заложников. Израиль должен освободить из тюрем 150 женщин и детей из числа заключенных. 24 ноября в рамках первого этапа сделки были освобождены 13 израильских заложников, отдельно палестинское движение отпустило десять граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин. Израиль в ответ освободил 39 палестинских заключенных.

Подробнее о реализации сделки — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Леонид Уварчев