Международная федерация фехтования отклонила предложение Украины о приостановке членства РФ

Конгресс Международной федерации фехтования не поддержал предложение Федерации фехтования Украины о приостановке членства России в организации, сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Конгресс состоялся в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Господин Мамедов принял в нем участие. По его словам, Украина вынесла на рассмотрение вопросы о приостановке членства России и Белоруссии, а также о запрете участвовать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам. Участники конгресса предложение не поддержали.

В марте 2022 года спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в международных стартах после рекомендации Международного олимпийского комитета. 10 марта 2023-го FIE решила допустить атлетов к турнирам в нейтральном статусе. Однако организация отказала в допуске к участию в своих турнирах практически всем лидерам российской команды саблистов.

О причинах и реакции Федерации фехтования России — в материале «Ъ» «Российским саблистам отрубили Олимпиаду».

Леонид Уварчев