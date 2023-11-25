«Хамас» призвал дать Палестине право на самоопределение

Движение «Хамас» призвало все страны мира дать палестинцам право на самоопределение и создание независимого государства со столицей в Иерусалиме. Об этом представители движения написали в Telegram-канале.

«Мы призываем все страны мира поддержать Палестину и дать право нашему народу на самоопределение и создание независимого государства со столицей в Иерусалиме»,— сказано в сообщении.

В «Хамасе» также призвали привлечь к ответственности причастных к «геноциду палестинцев». 19 ноября президент Турции заявил о намерении обратиться в международный суд с иском о геноциде в секторе Газа.

Ранее МИД Израиля вызвал послов Испании и Бельгии. Накануне испанский премьер-министр Педро Санчес призвал «остановить гуманитарную катастрофу» в секторе Газа и высказался в поддержку Палестины. Совместно с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо он призвал перейти к переговорам о длительных гуманитарных соглашениях и мире.

Подробнее о ходе конфликта в секторе Газа читайте в материале «Ъ» «Не Газой едины».