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Коммерсантъ FM
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РАН выяснила, чем отличаются ценности москвичей и мигрантов

Главной ценностью для большинства мигрантов является крепкая семья и хорошие дети, для жителей Москвы — карьера. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, которые предоставила руководитель отдела социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН.

Крепкую семью основной ценностью назвало 57% респондентов среди мигрантов и 25% среди москвичей. Обе опрошенные группы в вопросе о семейных отношениях на первое место поставили взаимную любовь и уважение. Карьерный рост в качестве главной ценности назвало 42% жителей столицы против 30,7% среди мигрантов.

Одно из основных различий у представителей двух опрошенных групп в РАН выявил вопрос об уважении со стороны окружающих — важным это назвали 35% выходцев из Центральной Азии и 9% москвичей. Такую ценность, как «жить по правде, совести и справедливости», к категории важных отнесло 27% мигрантов и 15% жителей Москвы. Для выходцев из Центральной Азии более важной, чем для москвичей, оказалась и ценность неограниченной свободы в высказываниях и действиях (13% против 6%).

Среди москвичей вторым по популярности после карьеры стал ответ «жить в мире, чувствовать себя в безопасности и не ощущать угрозы насилия» (29%). Третье место получил вариант «быть богатым человеком, чтобы ни в чем себе не отказывать» (26,5%).

В сентябре Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) заявило, что значительная доля находящихся в России граждан стран Центральной Азии не хочет соблюдать местное законодательство и предпочитают нормы шариата. Руководитель группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер считает, что ФАДН нарушило «важные методологические правила» социологических исследований и что вопросы агентства сформулированы некорректно.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Уравнение шариатской безопасности».

Петр Бузлаев

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