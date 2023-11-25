Базы США в Сирии и Ираке были атакованы 73 раза с 17 октября

Американские силы в Сирии и Ираке с 17 октября подверглись 73 атакам, сообщил представитель Пентагона CNN. Четыре нападения произошли 23 ноября, когда в США отмечался День благодарения.

23 ноября американские базы дважды подвергались нападениям в Сирии и дважды — в Ираке. Как утверждается, никто не пострадал, разрушений нет. С 17 октября силы США были атакованы 37 раз в Сирии и 36 — в Ираке.

Американские войска подвергаются нападениям на фоне войны Израиля и «Хамаса». Ответственность за это берет на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», которое поддерживает «Хамас». В Сирии находятся около 900 американских военных, в Ираке — 2,5 тыс. По данным The Washington Post, в Пентагоне растет число разочарованных действиями администрации Джо Байдена по сдерживанию атак на американские базы. Господин Байден трижды приказывал отвечать на атаки в Сирии авиаударами.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Леонид Уварчев