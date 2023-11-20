WP: в Пентагоне разочарованы стратегией Байдена по сдерживанию атак на базы в Сирии и Ираке

В Пентагоне растет число разочарованных действиями администрации Джо Байдена по сдерживанию атак на американские базы в Ираке и Сирии, сообщили источники The Washington Post (WP). По их мнению, это не привело к падению числа нападений проиранских группировок.

Некоторые чиновники Министерства обороны считают стратегию Белого дома непоследовательной. По их мнению, ограниченные авиаудары со стороны США не приводят к результату. «Мы пытаемся сдержать будущие иранские атаки, подобные этим? Ну, это явно не работает»,— сказал один из собеседников WP.

Как пишет газета, американские базы в Ираке и Сирии с 17 октября почти каждый день подвергаются обстрелам и атакам беспилотниками. Зафиксирован 61 инцидент, пострадали около 60 человек. Атакам подвергаются 10 баз. Джо Байден в ответ на это несколько раз приказывал нанести авиаудары по позициям, как утверждалось, проигранских группировок и Корпуса стражей исламской революции Ирана в Сирии.

По данным WP, Пентагон представил президенту дополнительные варианты действий. Вместе с тем в Минобороны США практически не видят альтернатив уже предпринятым мерам. Прямые удары по Ирану привели бы к эскалации, атаки по Ираку чреваты усилением антиамериканских настроений.

О ситуации вокруг войны Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Джо Байден занял зрительский сектор».

Леонид Уварчев