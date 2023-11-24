Нейросеть рассказала Путину новогоднюю сказку про горящую избушку
На форуме AI Journey президент России Владимир Путин послушал новогоднюю сказку, которую по его просьбе сочинил для него искусственный интеллект. По сюжету живущие вместе в избушке на краю леса в далекой стране «два друга» — Дед Мороз и Снегурочка — готовились, как обычно, к новогодним праздникам, но их жилье загорелось. Однако случилось чудо — избушку потушил добрый волшебник.
На моменте, когда волшебник потушил избу Деда Мороза и Снегурочки, президент отметил, что так работают МЧС, а за помощь «два друга» должны подарить спасителю вертолет. Конец сказки от нейросети господин Путин дослушать не смог: ему напомнили, что у него запланирована еще одна встреча.
Напомним, сегодня Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции AI Journey, где рассказал, что скоро в России будет утверждена новая стратегия развития искусственного интеллекта. По мнению президента, новые технологии, в том числе и нейросети, могут помочь бизнесу и государству добиться эффективности.