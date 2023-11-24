Пашинян предложил Азербайджану провести обмен заключенными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил обменять осужденных в стране граждан Азербайджана на армянских пленных. Он добавил, что власти Армении обращаются по этому вопросу в международные правовые инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Хочу сказать, что мы выражали и выражаем готовность проявлять гибкость в этом вопросе и работать с Азербайджаном, чтобы наши пленные вернулись. Переговоры — это одно из направлений»,— сказал господин Пашинян (цитата по «РИА Новости»).

Премьер-министр напомнил, что Армения уже говорила о готовности обменять пленных двух стран по принципу «всех на всех». Гуманитарный вопрос, по его словам, используется в политических целях, что «не очень логично».

В предыдущий раз Никол Пашинян говорил о готовности к переговорам и об обмене заключенных 18 ноября. Тогда он сказал, что Армения и Азербайджан «до сих пор говорят на разных дипломатических языках». Стороны, как объяснил политик, часто не понимают друг друга и на то есть объективные исторические причины. 21 ноября Азербайджан также заявил о готовности к переговорам.

9 ноября 2020 года Армения и Азербайджан подписали соглашение об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Среди прочего, стороны обязались обменяться пленными и телами погибших.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Баку предложил Еревану сообразить на двоих».

Петр Бузлаев