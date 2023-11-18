Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех»

Власти Армении предложили Азербайджану обменяться военнопленными по принципу «всех на всех». Также сторонам удалось договориться о базовых принципах мира, несмотря то что они «говорят на разных дипломатических языках». Об этом заявил на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нам непонятен последовательный подход Азербайджана к удержанию десятков пленных, хотя мы давно предлагали решить эту проблему по формуле, соответствующей мирной повестке дня, "всех на всех"»,— сказал армянский премьер.

Никол Пашинян также заявил, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Он отметил, что достичь этого получилось благодаря посредничеству главы Европейского совета Шарля Мишеля и встречам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

В своей речи Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан «до сих пор говорят на разных дипломатических языках». Он подчеркнул, что стороны часто не понимают друг друга, и пояснил, что на то есть объективные исторические причины. Премьер-министр считает, что сейчас действия Азербайджана выглядят как подготовка к новым боевым действиям.

19 сентября Азербайджан начал антитеррористическую операцию. В результате власти Нагорно-Карабахской республики решили ее упразднить, она перестанет существовать с 1 января 2024 года. Регион покинули 85% армянских жителей. 5 октября Никол Пашинян подписал декларацию о признании Карабаха за Азербайджаном. Премьер-министр заявлял, что готов подписать с Азербайджаном мирный договор и ожидает согласия по делимитации границ на основе последних карт Генштаба Вооруженных сил СССР.

Подробнее о попытках привести страны к миру — в материале «Армения движется Западом наперед».

Александра Горошилова