Екатеринбург получит 135 млн рублей на покупку трамвайных вагонов в 2024 году

Власти Свердловской области выделят Екатеринбургу 135 млн руб. на покупку трамвайных вагонов в 2024 году. Об это рассказал министр финансов региона Александр Старков по итогам балансировки бюджета области на 2024 год, сообщает ЕАН.

По данным издания, Екатеринбург получит более 1 млрд руб. из регионального бюджета на ремонт дорог, строительство мостов и лизинг автобусов. Из них 135 млн руб. направят на закупку трамвайных вагонов и 33 млн руб. на «софинансирование зарядной инфраструктуры».

Напомним, 1 ноября заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков рассказал о намерении мэра Алексея Орлова обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с предложением приобрести новые трамваи для города.

9 ноября господин Орлов сообщил о планах установить 18 электрозаправочных станций (ЭЗС) для электромобилей в Екатеринбурге до конца 2023 года.

Василий Алексеев

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