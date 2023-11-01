Власти Екатеринбурга попросят губернатора Евгения Куйвашева купить новые трамваи

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ближайшее время предложит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву приобрести новые трамваи для города. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель главы города Андрей Корюков.

Напомним, в Екатеринбурге после обновления парков троллейбусов и автобусов планируется масштабная замена старых трамваев. Такую задачу поставил глава города Алексей Орлов. В 2023 году власти Екатеринбурга планируют закупить 25 трехсекционных трамваев общей стоимостью около 3 млрд руб.

В июне министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков заявил о «крайней необходимости» приобретения 60 новых трамваев в Екатеринбурге. Господин Старков пояснил, что получение поддержки от правительства РФ на обновление пассажирского транспорта — это «вопрос времени».

В октябре Алексей Орлов на форуме 100+ TechnoBuild рассказал о планах заключить концессионное соглашение с компанией «Мовиста» на покупку 80 новых трамваев. Речь идет о 20 двухсекционных и 60 новых трехсекционных вагонов.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте