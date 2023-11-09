В Екатеринбурге планируют установить 18 зарядочных станций для электромобилей

До конца 2023 года в Екатеринбурге планируют установить 18 новых электрозаправочных станций (ЭЗС) для электромобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Интерес к электромобилям среди горожан большой, но развитие сферы пока сдерживается слабой инфраструктурой, сложностью для пользователей легко и быстро заряжать свои транспортные средства»,— рассказал Алексей Орлов. По его словам, в городе сейчас около 15 зарядок для электромобилей.

Зарядки планируют установить на следующих улицах столицы Урала: Сулимова, Опалихинская, Победы, Крауля, Карла Либкнехта, 40-летия Октября, Ракетная, Радищева, Пехотинцев, Космонавтов, две на улице Малышева, Щорса, Репина, Заводская, Шефская, Техническая, Николая Никонова.

Напомним, в Свердловской области с 15 мая зарядка электромобилей ЭЗС станциях стала платной, Стоимость заряда теперь составляет от 17,5 до 26,2 руб. за 1 кВт*ч. Цена варьируется в зависимости от начала времени зарядки и модели зарядной станции. Ранее ЭЗС работали в тестовом режиме, поэтому заряд электромобилей с 2018 года был бесплатным.

Полина Хабарова

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