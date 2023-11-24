Суд не стал рассматривать дело о банкротстве МУП «Тамбовтеплосервис»

Арбитражный суд Тамбовской области оставил без рассмотрения заявление муниципального предприятия «Тамбовинвестсервис» (ТИС) о признании банкротом МУП «Тамбовтеплосервис» (ТТС). Причины такого решения в документации не раскрываются.

ТИС подал иск в лице конкурсного управляющего Тамары Елесиной в июне этого года. Долг ТТС перед ним оценивался в 174,3 млн руб.

Сам ТИС обанкротился в сентябре 2018 года по заявлению тамбовского филиала «Квадры». Этой весной компания выкупила с торгов 8,9 км тепловых сетей, нежилое помещение на 127,5 кв. м и четыре теплообменника «Тамбовинвестсервиса» за 25,2 млн руб. при начальной цене 77,9 млн.

На рынке поставок тепла и горячей воды в Тамбове «Квадра» занимает 37,5%. Вторая по размеру доля у ТТС — 18,8%.

О финансовых спорах двух игроков читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Тамбовские теплосети замкнулись на себе».

Александр Прытков

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