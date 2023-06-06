Обанкротившийся МУП «Тамбовинвестсервис» может обанкротить МУП «Тамбовтеплосервис» из-за 174 млн рублей долга

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск муниципального предприятия «Тамбовинвестсервис» (ТИС) о признании банкротом другого МУПа «Тамбовтеплосервис» (ТТС). Это следует из судебной документации.

Сам ТИС стал банкротом в сентябре 2018 года по заявлению тамбовского филиала «Квадры». Весной генерирующая компания выкупила с торгов ТИСа 8,9 км тепловых сетей, нежилое помещение на 127,5 кв. м и четыре теплообменника за 25,2 млн руб. при начальной цене 77,9 млн.

Иск к ТТС был подан в лице конкурсного управляющего Тамары Елесиной. Сумма задолженности перед ТИС составляет 174,3 млн руб.

«Тамбовтеплосервис» является одним из основных поставщиков тепла и горячей воды в многоквартирные дома города Тамбова. По данным властей, МУП занимает 18,8% рынка. Больше только у «Квадры» — 37,5%.

О спорах этих двух участников рынка читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Тамбовские теплосети замкнулись на себе».

Александр Прытков

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