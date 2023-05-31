Тепловые сети «Тамбовинвестсервиса» выкупила "Квадра"

ООО «Рязанская торговая площадка» подвела итоги торгов посредством публичного предложения теплосети обанкротившегося муниципального предприятия «Тамбовинвестсервис» (ТИС). Лот за 25,2 млн руб. при начальной цене 77,9 млн руб. достался генерирующей компании "Квадра". В него вошли 108 единиц теплосетей протяженностью 8,9 км, нежилое помещение площадью 127,5 кв. м и четыре теплообменника. Ранее лот пытались продать с торгов в форме открытого конкурса — сначала за 86,6 млн руб., затем за 77,9 млн руб., но заявок на них не было.

Второй лот, в который вошло 7 м тепловой сети и теплообменник, никого не заинтересовал. Торги по лоту с начальной ценой 100,9 тыс. руб. признаны несостоявшимися.

ТИС признали банкротом в сентябре 2018 года по заявлению тамбовского филиала «Квадры» из-за 37,2 млн руб. долгов. Позднее «Квадра» добавила 1,7 млрд руб. требований. В реестр кредиторов также несколько менее крупных компаний. В 2020 году «Квадра» договорилась с властями об обслуживании теплосетей ТИС.

За что был оштрафован бывший гендиректор ТИС, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Юрию Дубовику предъявили защиту».

Мария Старикова