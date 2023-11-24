Кандидат на мандат депутата Госдумы от Удмуртии Редькина оказалась под следствием

Экс-депутат Кировского заксобрания от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Олеся Редькина, которая претендовала на мандат депутата Госдумы от Удмуртии и Кировской области, оказалась под следствием. В частности, госпожа Редькина, занимая пост главного врача Инфекционной клинической больницы Кировской области, фиктивно трудоустроила в учреждение четырех человек. Таким образом больнице причинили ущерб из-за начисленных зарплат и взносов. Уголовные дела возбуждены по факту растраты, мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога (ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на данные управления СКР по области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Олеся Редькина Фото: vk.com, Олеся Редькина

Напомним, Олеся Редькина должна была получить вакантный мандат, ранее принадлежащий экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову, полномочия которого досрочно прекратили с 1 ноября из-за систематического пропуска заседаний комитета и комиссии. Господина Белоусова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В настоящее время экс-депутат находится в розыске. Вадим Белоусов возглавил региональное отделение СРЗП в Удмуртии в декабре 2021 года.

Центризбирком должен был передать госпоже Редькиной вакантный думский мандат в среду, 22 ноября, однако накануне этот вопрос был снят с повестки заседания. По данным следствия, в рамках расследования допросили 97 свидетелей, провели обыски и экспертизы, а также изъяли документацию. Олеся Редькина вину не признала и «заняла активную позицию по противодействию объективному расследованию». Про данным интернет-издание Newsler.ru, в настоящее время госпожа Редькина задержана силовиками.

Отмечается, что в региональной группе партийного списка СРЗП следующими кандидатами на мандат стали Фарид Юнусов, который избирался депутатом Госсовета Удмуртии пятого созыва, а также Андрей Туманов, председатель «Московского межрегионального союза садоводов». Однако собеседник “Ъ” в региональном отделении СРЗП не считает их реальными претендентами на попадание в Госдуму.