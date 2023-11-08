Место лишенного мандата депутата Госдумы от Удмуртии Белоусова займет Олеся Редькина

Место депутата Госдумы от Удмуртии и Кировской области займется Олеся Редькина, представляющая «Справедливая Россия — за правду». Соответствующее решение единогласно принял президиум Центрального совета партии, сообщает пресс-служба партии в Кирове и Кировской области. Затем решение передали в Центральную избирательную комиссию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Олеся Редькина Фото: vk.com, Олеся Редькина

«Я с большой ответственностью и благодарностью отношусь к этому решению и надеюсь, что в качестве депутата Государственной Думы смогу принести немалую пользу нашим регионам, людям, которые здесь живут, прежде всего, в сфере здравоохранения, которому я посвятила более 35 лет профессиональной деятельности»,— написала во «ВКонтакте» госпожа Редькина.

Ранее Олеся Редькина занимала пост главного врача Инфекционной клинической больницы Кировской области. Работе в сфере здравоохранения она посвятила более 35 лет. С 2021 года госпожа Редькина является депутатом законодательного собрания Кировской области от партии «Справедливая Россия — За правду».

Отметим, что ранее мандат принадлежал депутату Вадиму Белоусову, полномочия которого досрочно прекратили с 1 ноября из-за систематического пропуска заседаний комитета и комиссии. Постановления о лишении его мандата приняла Госдума на пленарном заседании. Господина Белоусова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В настоящее время экс-депутат находится в розыске. Вадим Белоусов возглавил региональное отделение СРЗП в Удмуртии в декабре 2021 года.