Находящегося в розыске депутата Госдумы от Удмуртии Белоусова лишили мандата

Полномочия депутата Госдумы от Удмуртии, Кировской и Тамбовской областей Вадима Белоусова считаются досрочно прекращенными с 1 ноября. Причиной стало отсутствие депутата более 30 дней на заседаниях комитета и комиссии. Постановления о лишении его мандата приняла Госдума на пленарном заседании. Об этом пишет «ТАСС». В частности, по вопросу о досрочном прекращении полномочий «за» проголосовали 320 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Вадим Белоусов Фото: VK.com, Вадим Белоусов

Напомним, господина Белоусова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима, а также вынес постановление о заочном взятии депутата под стражу в зале суда. Вадима Белоусова объявили в розыск. По данным «Ъ», однопартийцы господина Белоусова и его адвокаты отмечают, что вопреки требованиям закона дело парламентария передали в суд без разрешения Госдумы.

Отметим, что Вадим Белоусов возглавил региональное отделение СРЗП в Удмуртии в декабре 2021 года. В настоящее время исполняет обязанности руководителя Дмитрий Бегишев. При этом в 2022 году господин Белоусов был выдвинут партией на пост главы Удмуртии и, будучи в розыске, набрал 3,3% голосов избирателей.