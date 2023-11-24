Прокуратура взяла под контроль расследование дела о мошенничестве в «Доме дружбы народов»

Прокуратура Самарской области взяла под особый контроль расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) по факту фиктивного трудоустройства студентки НИУ ВШЭ Анны Алексеевой в Государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов» (ГКУ СО «Дом дружбы народов»).

Директор ГКУ СО «Дом дружбы народов» Игорь Буров



Прокурорская проверка проходила в ГКУ СО «Дом дружбы народов» в конце октября этого года после череды резонансных скандалов с участием выходцев из Средней Азии. С соответствующим обращением в надзорный орган обратился депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. По результатам работы прокуратуры выяснилось, что Анна Алексеева была трудоустроена в ГКУ приказом директора учреждения Игоря Бурова 1 сентября 2022 года на должность специалиста по связям с общественностью отдела международных проектов организации. Госпожа Алексеева постоянно проживает в Москве. Девушка является близкой знакомой старшего сына главы департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Веры Щербачевой Петра Щербачева. Она могла быть трудоустроена в бюджетное учреждение по протекции чиновницы. Господин Буров пояснил сотрудникам прокуратуры, что Анна Алексеева работала дистанционно. «Вместе с тем сведения о дистанционном формате осуществления трудовой деятельности в трудовом договоре отсутствуют, документы, подтверждающие выполнение Алексеевой А.В. трудовых обязанностей, не представлены»,— говорится в материалах проверки. Таким образом, более года трудовые отношения между ГКУ СО «Дом дружбы народов» были фиктивными. За год студентке ВШЭ было перечислено 535,5 тыс. рублей. 30 октября прокуратура Промышленного района Самары в адрес руководителя «Дома дружбы народов» Игоря Бурова внесла представление, после чего и были сделаны изменения в трудовом договоре с Анной Алексеевой. Один сотрудник ГКУ был привлечен к дисциплинарной ответственности. В порядке статей 144 и 145 УПК РФ материалы проверки прокуратура направила в отдел полиции по Промышленному району Самары. Следователи усмотрели в действиях руководителей ГКУ признаки мошенничества и 7 ноября возбудили уголовное дело в рамках соответствующей статьи.

Получить комментарий Игоря Бурова, который на этой неделе в интервью самарским СМИ назвал нарушения, выявленные в ГКУ, «незначительными», а информацию о фиктивном трудоустройстве Анны Алексеевой — «не соответствующей действительности», не удалось. Об увольнении Анны Алексеевой из «Дома дружбы народов» не сообщалось.

В настоящее время Вера Щербачева по запросу депутата Госдумы Александра Хинштейна также является фигурантом проверки со стороны Главного управления по вопросам миграции МВД РФ и Генпрокуратуры РФ по факту возможного получения гражданства США детьми чиновницы. Госпожа Щербачева ездила в США в 2014 году, где родила двойню в одной из частных клиник в штате Флорида. В случае, если законные представители несовершеннолетних не подали уведомления в орган, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, их могут привлечь к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Евгений Чернов