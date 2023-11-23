Руководитель самарского «Дома дружбы народов» подтвердил факт трудоустройства близкой знакомой сына Веры Щербачевой
Директор Государственного казенного учреждения Самарской области «Дом дружбы народов» (ГКУ СО «Дом дружбы народов») Игорь Буров подтверждает факт трудоустройства в организацию студентки НИУ ВШЭ Анны Алексеевой, о чем сообщал «Ъ-Волга». Руководитель учреждения об этом рассказал местным СМИ.
На этой неделе полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) в отношении неустановленного лица из числа руководителей ГКУ СО «Дом дружбы народов». В ходе проверки выяснилось, что в сентябре 2022 года на должность специалиста по связям с общественностью отдела международных проектов организации была трудоустроена Анна Алексеева 2002 года рождения, проживающая в Москве. По данным следствия, за год ей перечислили 535,5 тыс. руб. В ходе показаний также выяснилось, что Анна Алексеева была трудоустроена в организацию по просьбе руководителя департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Веры Щербачевой. Девушка дружит со старшим сыном чиновницы Петром Щербачевым. Молодые люди являются близкими знакомыми и выкладывают совместные фото в соцсетях. При этом сама Анна Алексеева даже не подписана на страницу учреждения в «ВКонтакте». Руководитель учреждения Игорь Буров этот факт объяснил тем, что девушка подписана лишь на страницы, которые закреплены за отделом международной политики, однако в открытом поиске они не находятся. Возбуждение уголовного дела руководитель учреждения не прокомментировал.
По данным Игоря Бурова, Анна Алексеева работает в организации на полставки. Таким образом, годовой доход по данной ставке превышает 1 млн руб., а среднемесячная зарплата специалиста по этой ставке составляет 89,2 тыс. руб. Это более чем в три раза превышает среднемесячный доход работников образования в регионе. По данным Самарастата, в январе-августе они получали в среднем 30,6 тыс. руб. в месяц.
В «Доме дружбы народов» также отметили, что в обязанности Анны Алексеевой входит освещение Самарской области на международном уровне, в частности, сопровождение в конгрессно-выставочной деятельности, в том числе в Москве. Согласно данным сайта правительства региона, данные функции организация не выполняет. Учреждение должно решать вопросы реализации государственной национальной политики и развития институтов гражданского общества на территории Самарской области, создавать благоприятные условия для развития народов и социокультурной адаптации мигрантов, упрочения общероссийской гражданской идентичности и формирования этнической толерантности, развития институтов гражданского общества в региональном сообществе. В правительстве региона существует департамент внешних связей администрации губернатора, который и занимается продвижением Самарской области на международном уровне, а также организацией выставок, в том числе и в Москве. Этот департамент как раз и возглавляет Вера Щербачева.
Счетная палата Самарской области ранее находила многочисленные нарушения в деятельности «Дома дружбы народов». В 2017 году отмечалось, что руководящий состав организации выполняет дублирующие функции. Помимо этого, в штате учреждения работал кладовщик, тогда как сам склад в учреждении отсутствует. Такая должность сохранилась в учреждении и после проверки. Риск неэффективного использования бюджетных средств на оплату кладовщику, а также траты на штатных охранников и одновременную оплату по договору со сторонней охранной организацией оценивался в более чем 1,2 млн руб. ежегодно.