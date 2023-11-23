Руководитель самарского «Дома дружбы народов» подтвердил факт трудоустройства близкой знакомой сына Веры Щербачевой

Анна Алексеева и петр Щербачев



Директор Государственного казенного учреждения Самарской области «Дом дружбы народов» (ГКУ СО «Дом дружбы народов») Игорь Буров подтверждает факт трудоустройства в организацию студентки НИУ ВШЭ Анны Алексеевой, о чем сообщал «Ъ-Волга». Руководитель учреждения об этом рассказал местным СМИ.

На этой неделе полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) в отношении неустановленного лица из числа руководителей ГКУ СО «Дом дружбы народов». В ходе проверки выяснилось, что в сентябре 2022 года на должность специалиста по связям с общественностью отдела международных проектов организации была трудоустроена Анна Алексеева 2002 года рождения, проживающая в Москве. По данным следствия, за год ей перечислили 535,5 тыс. руб. В ходе показаний также выяснилось, что Анна Алексеева была трудоустроена в организацию по просьбе руководителя департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Веры Щербачевой. Девушка дружит со старшим сыном чиновницы Петром Щербачевым. Молодые люди являются близкими знакомыми и выкладывают совместные фото в соцсетях. При этом сама Анна Алексеева даже не подписана на страницу учреждения в «ВКонтакте». Руководитель учреждения Игорь Буров этот факт объяснил тем, что девушка подписана лишь на страницы, которые закреплены за отделом международной политики, однако в открытом поиске они не находятся. Возбуждение уголовного дела руководитель учреждения не прокомментировал.

По данным Игоря Бурова, Анна Алексеева работает в организации на полставки. Таким образом, годовой доход по данной ставке превышает 1 млн руб., а среднемесячная зарплата специалиста по этой ставке составляет 89,2 тыс. руб. Это более чем в три раза превышает среднемесячный доход работников образования в регионе. По данным Самарастата, в январе-августе они получали в среднем 30,6 тыс. руб. в месяц.

В «Доме дружбы народов» также отметили, что в обязанности Анны Алексеевой входит освещение Самарской области на международном уровне, в частности, сопровождение в конгрессно-выставочной деятельности, в том числе в Москве. Согласно данным сайта правительства региона, данные функции организация не выполняет. Учреждение должно решать вопросы реализации государственной национальной политики и развития институтов гражданского общества на территории Самарской области, создавать благоприятные условия для развития народов и социокультурной адаптации мигрантов, упрочения общероссийской гражданской идентичности и формирования этнической толерантности, развития институтов гражданского общества в региональном сообществе. В правительстве региона существует департамент внешних связей администрации губернатора, который и занимается продвижением Самарской области на международном уровне, а также организацией выставок, в том числе и в Москве. Этот департамент как раз и возглавляет Вера Щербачева.

Счетная палата Самарской области ранее находила многочисленные нарушения в деятельности «Дома дружбы народов». В 2017 году отмечалось, что руководящий состав организации выполняет дублирующие функции. Помимо этого, в штате учреждения работал кладовщик, тогда как сам склад в учреждении отсутствует. Такая должность сохранилась в учреждении и после проверки. Риск неэффективного использования бюджетных средств на оплату кладовщику, а также траты на штатных охранников и одновременную оплату по договору со сторонней охранной организацией оценивался в более чем 1,2 млн руб. ежегодно.

Евгений Чернов