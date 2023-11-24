МВД просит арестовать 380 объектов имущества экс-депутата заксобрания Красноярского края Гольдмана
Следователи МВД ходатайствуют об аресте более 380 объектов имущества, принадлежащих бизнесмену и бывшему депутату заксобрания Красноярского края Роману Гольдману, сообщил начальник Главного следственного управления МВД по Красноярскому краю Руслан Северин. Он уточнил, что сейчас МВД готовит документы для объявления господина Гольдмана в международный розыск.
Роман Гольдман
Фото: Законодательное Собрание Красноярского края
В середине ноября стало известно, что в ГУ МВД Красноярского края обратились более 1 тыс пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад» (принадлежит Роману Гольдману). Многие из пайщиков «Агро Вклад» работают на предприятиях Goldman Group. По информации на сайте Goldman Group, 9 ноября офисы кооператива прекратили работу. По предварительным данным сумма ущерба превысила 1 млрд руб.
23 ноября законодательное собрание Красноярского края лишило господина Гольдмана, выступавшего от фракции «Единая Россия», депутатских полномочий. 24 ноября МВД сообщило, что в отношении Романа Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество).
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