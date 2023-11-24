В Тюменской области в 2024 году увеличат прожиточный минимум

С 1 января 2024 года размер прожиточного минимума на душу населения в Тюменской области поднимут с 14 375 руб. до 15 453 руб. Соответствующее постановление опубликовало правительство региона.

Как следует из документа, для трудоспособного населения размер прожиточного минимума установят на уровне 16 844 руб., для пенсионеров — 13 290 руб., на детей будет рассчитано 14 989 руб.

Ранее прожиточный минимум для следующего года был установлен в Свердловской области в размере 15,1 тыс. руб., в ХМАО он составит около 20,4 тыс. руб., на Ямале — почти 21,8 тыс. руб.

Ирина Пичурина

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