Прожиточный минимум в ХМАО увеличится до 20 435 рублей в 2024 году

С 1 января 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) увеличится прожиточный минимум на 3,85% до 20 435 руб. Изменения приняли на заседании правительства региона 15 сентября, информация об этом появилась на сайте окружного правительства.

Для работающих жителей ХМАО прожиточный минимум составит 22 274 руб., что на 857 руб. больше, чем в этом году. Для пенсионеров прожиточный минимум повысится на 678 руб. и составит 17 629 руб., для детей он вырастет на 787 руб. и будет равен 20 467 руб.

Напомним, прожиточный минимум в Свердловской области в 2024 повысят на 7% до 15,1 тыс. руб. Для трудоспособного населения и пенсионеров прожиточный минимум повысят на 7,2% до 16,46 тыс. и 12,98 тыс. руб. соответственно. Для детей прожиточный минимум вырастет на 4% до 15,2 тыс. руб.

В Тюменской области прожиточный минимум повысят на 6,2%, на душу населения он составит 15 254 руб. для трудоспособного населения составит 16 627 руб., для пенсионеров — 13 118 руб., а для детей — 14 796 руб. В 2023 году для трудоспособного населения региона он составлял 15 669 руб., для пенсионеров — 12 363 руб., для детей — 14 176 руб.

В ЯНАО со следующего года прожиточный минимум увеличится на 4%, на душу населения он составит 21 760 руб., что на 837 руб. больше, чем в этом году. Для трудоспособного населения прожиточный минимум в будущем году составит 23 718 руб., для пенсионеров — 23 718 руб., а для детей — 23 718 руб.

Ева Коршунова

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