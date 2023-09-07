В Свердловской области прожиточный минимум превысит 15 тыс. рублей

В Свердловской области в 2024 году уровень прожиточного минимума будет повышен на 7% до 15,1 тыс. руб. Об этом сообщили в департаменте информационной политики. Так, данный показатель будет выше, чем в среднем по стране.

Для трудоспособного населения и пенсионеров прожиточный минимум повысят на 7,2% до 16,46 тыс. и 12,98 тыс. руб. соответственно. Это выше прогнозируемой инфляции, а также опережает среднероссийские темпы увеличения прожиточного минимума на 6,1%.

Для детей прожиточный минимум вырастет на 4% до 15,2 тыс. руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте