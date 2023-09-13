На Ямале прожиточный минимум в 2024 году повысится на 4%

С 1 января 2024 года прожиточный минимум в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) увеличится на 4%. На душу населения он составит 21 760 руб., что на 837 руб. больше, чем в 2023 году. Соответствующее постановление, которое подписал губернатор Дмитрий Артюхов, опубликовано на сайте окружного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По данным правительства, для трудоспособного населения прожиточный минимум в будущем году составит 23 718 (на 912 руб. больше, чем в 2023 году), для пенсионеров — 23 718 руб. (+720 руб.), а для детей — 23 718 руб. (+812 руб.).

Напомним, по данным аналитиков, ЯНАО возглавил список самых благополучных в материальном отношении регионов России. За чертой бедности в округе находится 4,5% населения (-0,1% за год).

Полина Хабарова

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