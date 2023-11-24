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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль ВТБ по МСФО превысила 400 млрд руб. за 10 месяцев 2023 года

Чистая прибыль группы ВТБ (MOEX: VTBR) по МСФО за десять месяцев 2023 года составила 402,8 млрд руб., за октябрь — 26,8 млрд руб. Об этом журналистам сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Такой финансовый результат соответствует возврату на капитал в размере 25,3% за десять месяцев и 14,7% в октябре. Таким образом, подчеркнул топ-менеджер, группа уже возместила две трети убытка 2022 года (613 млрд руб.), а менее чем за два года, по его оценке, перекроет его полностью.

«Для нас это является очень хорошим результатом с точки зрения срока recovery (возврата.— ''Ъ'') нашего капитала и восстановления нашей прибыльности»,— отметил он. За 2023 год чистая прибыль группы достигнет 430 млрд руб., оценивал в сентябре глава банка Андрей Костин.

Чистые процентные доходы с начала года составили 634,9 млрд руб., чистые комиссионные доходы — 178,7 млрд руб. Средства розничных клиентов с начала года выросли c учетом валютной переоценки на 14,8%, до 8,7 трлн руб., средства корпоративных клиентов — на 11,7%, до 12,8 трлн руб. Чистая процентная маржа по итогам десяти месяцев составила 3,1%.

В октябре стоимость риска составила 1,6%, когда было создано за месяц 22,3 млрд руб. отчислений в резервы. Для сравнения: за третий квартал ВТБ отчислил в резервы 35,9 млрд руб. Как пояснил Дмитрий Пьянов, внутри октябрьского объема резервов «аномально высокими» были риски по кредитам юридическим лицам, на которые банк отчислил 12,9 млрд руб.

«По ряду заемщиков — не по одному — в крупном инвестиционном бизнесе мы вынуждены были предусмотреть сценарий, когда долгий период повышенной ключевой ставки в 15% может повлиять на возможность заемщика в будущем обслуживать по оригинальному графику свои кредиты»,— пояснил топ-менеджер. По его словам, под повышенные резервы попали инвестпроекты, застройщики в рамках проектного финансирования, а также клиенты из сегмента корпоративной недвижимости, не обеспеченные эскроу. По его оценке, рост отчислений — это разовый негативный эффект октября. По розничным клиентам ситуация стабильная, стоимость риска составила 1,4%.

На фоне высоких прибылей российских банков ЦБ решил не продлевать ряд послаблений, введенных для них после начала военных действий на Украине и массового санкционного давления на финансовую систему РФ. Но отдельные меры сохранятся еще на год.

Подробнее об этом читайте в материале «Банки лишились части льгот».

Ольга Шерункова

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