МВД России объявило в розыск либертарианца Михаила Светова

Один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов (внесен в реестр иностранных агентов) объявлен в розыск по статье УК, следует из базы розыска МВД. В августе Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Светов (объявлен иностранным агентом) в 2019 году

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Михаил Светов (объявлен иностранным агентом) в 2019 году

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Источники российских госагентств ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что поводом для возбуждения дела была публикация ролика в Telegram-чате, на котором господин Светов поет песню, в которой лидер Организации украинских националистов (признана экстремистской и запрещена в РФ) Степан Бандера предстает в положительном образе. Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что речь идет о песне «Ах, Бандера, украинский апостол!», исполненной в 2021 году.

Позднее либертарианский политик заявил РБК, что за исполнение песни о Степане Бандере на него несколько лет назад «написали доносы» сторонники движения «Мужское государство» (признано в РФ экстремистским). Он заявил, что песня носит юмористический характер. «Даже тогда ход этому делу не был дан, потому что абсурдность его была понятна с самого начала. Но абсурдные времена требуют еще более абсурдных решений»,— сказал изданию господин Светов.

Михаил Светов — политик и общественный деятель, популяризатор правого либертарианства в России, автор YouTube-канала SVTV и интернет-издания SVTV News, которое Роскомнадзор заблокировал 16 марта 2022 года. В ноябре 2022 года он был внесен Минюстом в перечень иностранных агентов. Его дважды штрафовали на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента. С 2022 года господин Светов постоянно проживает в Бразилии.

Эрдни Кагалтынов