Против Михаила Светова возбуждено дело о реабилитации нацизма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера организации «Гражданское общество» Михаила Светова (признан иноагентом) по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Об этом представитель правоохранительных органов сообщил ТАСС.
Михаил Светов (признан иностранным агентом)
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
По словам источника агентства, дело было возбуждено из-за того, что 38-летний Михаил Светов выложил в Telegram-чат ролик, на котором он поет песню и «в положительном ключе рассказывает о Степане Бандере». Участники чата выложили ролик в публичный доступ.
Михаил Светов — политик и общественный деятель, один из главных русскоязычных популяризаторов правого либертарианства, автор YouTube-канала SVTV и интернет-издания SVTV News, которое Роскомнадзор заблокировал 16 марта 2022 года.
В ноябре 2022 года Михаил Светов был внесен Минюстом в перечень иностранных агентов. В июне 2023 года его штрафовали на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента на видеоролике на YouTube о смерти Иосифа Сталина. С 2022 года Михаил Светов постоянно проживает в Бразилии.