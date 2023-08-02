Против Михаила Светова возбуждено дело о реабилитации нацизма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера организации «Гражданское общество» Михаила Светова (признан иноагентом) по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Об этом представитель правоохранительных органов сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Светов (признан иностранным агентом)

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Михаил Светов (признан иностранным агентом)

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

По словам источника агентства, дело было возбуждено из-за того, что 38-летний Михаил Светов выложил в Telegram-чат ролик, на котором он поет песню и «в положительном ключе рассказывает о Степане Бандере». Участники чата выложили ролик в публичный доступ.

Михаил Светов — политик и общественный деятель, один из главных русскоязычных популяризаторов правого либертарианства, автор YouTube-канала SVTV и интернет-издания SVTV News, которое Роскомнадзор заблокировал 16 марта 2022 года.

В ноябре 2022 года Михаил Светов был внесен Минюстом в перечень иностранных агентов. В июне 2023 года его штрафовали на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента на видеоролике на YouTube о смерти Иосифа Сталина. С 2022 года Михаил Светов постоянно проживает в Бразилии.

Полина Мотызлевская