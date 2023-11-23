РФ отказалась допускать космонавтов на Starliner без подтверждения безопасности

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказал «Интерфаксу», что пилотируемый корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing должен пройти проверку на безопасность. Российские космонавты смогут полететь на нем в рамках регулярной миссии к МКС Starliner-1 только после того, как надежность всех систем будет подтверждена корпорацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Крикалев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Сергей Крикалев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Нет. Starliner — новый корабль, мы еще анализируем его безопасность. Наши люди сядут тогда, когда будет безопасность подтверждена»,— ответил господин Крикалев на вопрос о том, сможет ли российский космонавт войти в состав экипажа миссии.

22 ноября космическое агентство Канады назначило астронавта Джошуа Куртыка в состав экипажа миссии пилотируемого корабля Starliner к МКС. Он будет участвовать в миссии совместно с астронавтами NASA Скоттом Тинглом и Майклом Финком. Для допуска к проведению миссии Boeing должна провести сертификационный полет корабля к станции. Планируется, что он пройдет в апреле 2024 года. 15 сентября глава программы пилотируемых полетов NASA Кеннет Бауэрсокс заявлял, что компания еще не завершила переговоры с «Роскосмосом» о составе экипажей для Starliner.

В июне NASA и Boeing объявили, что первый пилотируемый полет корабля CST-100 Starliner будет отложен из-за обнаруженных технических проблем. Тогда в компаниях заявили, что инженеры зафиксировали проблемы с парашютами и возможность возгорания обмотки электропроводки внутренних систем корабля.