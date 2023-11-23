Глава Минюста: иноагенты не говорили, что действуют в интересах России

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что оспорившие в суде статус иностранного агента лица не говорили, что они действуют в интересах России и что они выступают против иностранного влияния. По словам министра, все иноагенты оспаривали юридические моменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Чуйченко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Константин Чуйченко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Я хотел бы обратить внимание, что все истцы ссылаются на процессуальные моменты. Никто не сказал того, что, извините, вы неправильно оценили мою деятельность, я за Россию. Я против иностранного вмешательства. Все, что я делаю, служит интересам России»,— сказал Константин Чуйченко на «Державинских чтениях».

Как сообщил министр, многие решения о признании иностранным агентом обжалуются в судах, но в подавляющем большинстве случаев суды поддерживают позицию Минюста. «У нас есть лишь два судебных решения, которые не согласились с нами, но тем не менее наши решения устояли в последующих инстанциях»,— сказал министр.

По мнению министра, признание иностранным агентом не означает привлечение к ответственности, поэтому при оспаривании этого решения правила игры из области административного и уголовного права не действуют. По словам Константина Чуйченко, признание иностранным агентом является не чем иным, как «наделением определенным правовым статусом» и «возложением на лицо определенных поведенческих условий».

Министр утверждает, что для признания иностранным агентом нужно установить всего лишь, что работа организации или лица «осуществляется в интересах иностранных государств, она токсична, вредна для нашего государства, для нашего общества, не более того».

Сейчас в реестре иностранных агентов числится 719 человек и организаций: журналисты, артисты, политики, правозащитники, юристы и рэперы, в том числе Оксимирон и Моргенштерн. Оспаривал в суде статус иноагента главред «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, но суд отказался признавать решение Минюста незаконным. В Минюсте считают, что Дмитрий Муратов — иноагент, поскольку он «распространял мнение», направленное на «формирование негативного отношения» к политике РФ.

Подробнее — в материале «Дмитрий Муратов остался иноагентом».

Анастасия Ларина