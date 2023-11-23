Песков назвал смерть военкора «России 24» Максудова большой трагедией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, умершего от ран, полученных при атаке дрона в Запорожской области. Дмитрий Песков назвал его смерть «большой трагедией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Максудов

Фото: Архив Бориса Максудова Борис Максудов

Фото: Архив Бориса Максудова

«Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста — это трагедия и для коллектива, и для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров»,—сказал пресс-секретарь президента.

Накануне Борис Максудов получил осколочные ранения, когда группу российских журналистов, которые, по данным Минобороны, готовили материал об обстрелах, атаковал дрон. После этого корреспондента доставили в больницу Минобороны. Сообщалось, что «угрозы его жизни нет», однако на следующий день корреспондент умер.

Борис Максудов работал на телеканале «Россия 24» последние несколько лет. Он неоднократно вел репортажи из горячих точек. Как сообщил ВГТРК, в Запорожской области корреспондент находился последний месяц. 18 ноября, за четыре дня до гибели, у него был день рождения.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина