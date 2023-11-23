Александр Линевич: «Мы с братом создали и развиваем мебельную фабрику Е1»

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 16 ноября провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стал сооснователь и генеральный директор мебельной компании Е1 Александр Линевич. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о том, как создавал компанию, почему от индивидуальных заказов перешел к серийному производству, а одну из фабрик разместил в Подмосковье. А также рассказал о распределении обязанностей и формуле успеха в бизнесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака сооснователь и генеральный директор мебельной компании Е1 Александр Линевич

Фото: Софья Пшеничная Спикер бизнес-завтрака сооснователь и генеральный директор мебельной компании Е1 Александр Линевич

Фото: Софья Пшеничная

«Компанию мы основали в 2007 году вместе с родным младшим братом Михаилом. С тех пор бизнес так и развивается как семейный. Вначале мы в Белореченске занимались установкой сигнализаций на авто, торговлей кухонной мебелью (устанавливали кухни на заказ). С кухнями у нас получалось хорошо продавать, но нам не нравилось, как работают наши партнеры, которые делали мебель. Были большие просрочки, не всегда устраивало качество продукции. Поэтому мы и решили сами заняться производством»,— вспоминает Александр.

Нашли свободную и очень недорогую площадку (около 100 кв. м) и два помещения, одно из которых — гараж, второе — пристройка, где разместили примитивные станки. На одном распиливали ДСП, на ручных станках делали присадку. Всю корпусную мебель вначале изготавливали на заказ: кухни, шкафы-купе, офисные тумбочки. А сотрудников в компании было всего десять человек.

«Начинали работать с несколькими белореченскими магазинами, продавали там шкафы-купе на заказ. Потом в какой-то момент мы попробовали предложить на продажу готовые стандартные шкафы-купе. Переходя к стандартной мебели, мы обнаружили, что она оказалась примерно на 30% дешевле, чем любая сопоставимая заказная позиция. Так началось наше дело»,— продолжает Александр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Линевич и Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Софья Пшеничная Александр Линевич и Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Софья Пшеничная

Стандартная позиция шкафа продавалась сразу хорошо за счет низкой цены. Очень скоро решили открыть в Краснодаре собственный магазин. Первая точка по продаже серийных шкафов была в «Медиаплазе». «В первый месяц мы продали шкафов более чем на миллион рублей. Еще через два месяца открыли магазин в СБС, где тоже были хорошие продажи. Далее начали масштабироваться, расширять производственный цех»,— рассказал господин Линевич.

За 16 лет компания выросла в одно из крупнейших в России предприятий по производству шкафов-купе с двумя производственными фабриками (около 46 000 кв. м) — в Краснодарском крае и Подмосковье, 220 салонами, 26 складами по всей стране. «Сегодня мы продаем около 30 тысяч шкафов-купе в месяц. Полтора года назад вышли на маркетплейс и 10-15% продукции продаем онлайн. Планируем расширять розницу и запускаем франшизу» — добавил спикер бизнес-завтрака.

Развитие всегда было планомерным. Вначале годовой рост был двукратным, теперь растут по 15-20% в год. Ориентир — на масс-маркет. На сегодня 93% составляет именно серийный выпуск мебели. Также есть контрактное производство — компания делает комоды, столики, отдельно двери шкафов-купе для крупной торговой сети. Часть производства решили разместить в Московской области из-за высоких затрат на логистику (производители ДСП находится в Центральной полосе России и дальше).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резиденты и гости КубА Клуба

Фото: Софья Пшеничная Резиденты и гости КубА Клуба

Фото: Софья Пшеничная

Индивидуальными заказами компания теперь занимается очень редко. Как пояснил Александр Линевич, в «индивидуальном подходе» очень большой процент отходов, много человеческого фактора и довольно серьезный процент брака — порядка 5-6%. На серийной продукции процент брака минимальный, а качество предсказуемо хорошее.

Компания регулярно разрабатывает и запускает в производство новые серии, выходит в новые регионы. И всегда отталкивается от потребностей рынка. «Сейчас растут цены на материалы, и наши шкафы-купе дорожают, как и любая другая мебель на рынке. Но если до недавнего времени мы работали только с немецкой фурнитурой, то сейчас увидели более экономичные решения на китайском рынке. За счет этого можем делать лучше предложения по цене»,— рассказал господин Линевич.

Когда есть постоянный рост, важно не только искать того, с кем ты сможешь вырасти, но и расти самостоятельно, убежден Александр. Со временем пришло осознание того, что управлять самим стало тяжело и неэффективно. Рост компании сопровождался сложным и долгим процессом по формированию организационной структуры, затем по ее наладке, наполнению.

«Управлением занимается операционный директор. Стратегические решения принимаются вместе с братом, и у нас по этому поводу консенсус по всем вопросам»,— пояснил спикер.

Секрет успеха в бизнесе, по его мнению, прост. «Всегда нужно смотреть на рынок и видеть новые тренды, понимать собственные возможности и возможности рынка. Постоянно искать новые пути для развития и работать над улучшением качества продукта»,— резюмировал Александр Линевич, отвечая на вопросы резидентов и гостей клуба.

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