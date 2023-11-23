Залужный: ситуация на фронте затруднена, но контролируема

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный на встрече в формате «Рамштайн» заявил, что ситуация на фронте затруднена. Он отметил, что Украина продолжает вести оборонительные и наступательные операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Commander in Chief of the Ukrainian Armed Forces, Reuters Фото: Commander in Chief of the Ukrainian Armed Forces, Reuters

Господин Залужный впервые принял участие во встрече в формате «Рамштайн». «Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте осложнена, однако контролируемая»,— написал господин Залужный в Telegram. Главком ВСУ считает, что объявленные во время встречи пакеты помощи усилят систему противовоздушной обороны, артиллерию, радиоэлектронную борьбу и «другие важные составляющие».

Встреча «Рамштайн» прошла 22 ноября в формате видеосвязи. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что по ее итогам в коалицию наземных средств ПВО вошли 20 стран, Нидерланды выделят Украине $2 млрд военной помощи, Эстония направит $0,5 млн на деятельность IT-коалиции, Великобритания и Норвегия договорились разработать способы усиления безопасности в Черном море.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев