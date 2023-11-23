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Коммерсантъ FM
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Глава Минобороны Украины Умеров рассказал об итогах «Рамштайна»

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о пяти ключевых итогах 17-й встречи союзников в формате «Рамштайн», включая пакеты военной помощи и формирование новых коалиций. Встреча прошла 22 ноября в формате видеосвязи.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Рустем Умеров

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Согласно опубликованному на сайте Минобороны Украины заявлению господина Умерова, речь идет о следующих пунктах:

  • формирование коалиции наземных средств ПВО, в которую вошли около 20 стран. Возглавят объединение Германия и Франция;
  • Нидерланды направят €2 млрд на военную помощь Украине;
  • Эстония направит $0,5 млн на деятельность возглавляемой ею IT-коалиции, обеспечивающей кибербезопасность Украины;
  • Британия и Норвегия в рамках морской коалиции договорились разработать способы усиления безопасности в Черном море.

Кроме того, Германия пообещала направить Украине пакет военной помощи на $1,4 млрд. В него войдут системы IRIS-T с управляемыми ракетами, один комплект системы Patriot, дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы. Украина ожидает получения пакета до середины декабря.

Встреча на базе Рамштайн впервые была организована США в апреле 2022 года. Целью мероприятия стала координация помощи Украине со стороны союзников. 17-ое заседание прошло при участии представителей около 50 стран. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что пока не все итоги встречи можно рассказывать публично.

О встрече союзников Украины — в материале «Ъ» «Краткосрочно требуется».

Лусине Баласян

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