Глава Минобороны Украины Умеров рассказал об итогах «Рамштайна»

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о пяти ключевых итогах 17-й встречи союзников в формате «Рамштайн», включая пакеты военной помощи и формирование новых коалиций. Встреча прошла 22 ноября в формате видеосвязи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Умеров

Фото: Gleb Garanich, Reuters Рустем Умеров

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Согласно опубликованному на сайте Минобороны Украины заявлению господина Умерова, речь идет о следующих пунктах:

формирование коалиции наземных средств ПВО, в которую вошли около 20 стран. Возглавят объединение Германия и Франция;

Нидерланды направят €2 млрд на военную помощь Украине;

Эстония направит $0,5 млн на деятельность возглавляемой ею IT-коалиции, обеспечивающей кибербезопасность Украины;

Британия и Норвегия в рамках морской коалиции договорились разработать способы усиления безопасности в Черном море.

Кроме того, Германия пообещала направить Украине пакет военной помощи на $1,4 млрд. В него войдут системы IRIS-T с управляемыми ракетами, один комплект системы Patriot, дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы. Украина ожидает получения пакета до середины декабря.

Встреча на базе Рамштайн впервые была организована США в апреле 2022 года. Целью мероприятия стала координация помощи Украине со стороны союзников. 17-ое заседание прошло при участии представителей около 50 стран. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что пока не все итоги встречи можно рассказывать публично.

О встрече союзников Украины — в материале «Ъ» «Краткосрочно требуется».

Лусине Баласян