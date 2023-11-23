WSJ: прекращение огня в секторе Газа перенесли из-за нехватки данных по пленным

Временное прекращение огня между Израилем и «Хамасом» и освобождение 50 заложников перенесли как минимум на сутки из-за неполноценной информации в списке имен пленных. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в израильских и американских властях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun, Reuters Фото: Ronen Zvulun, Reuters

«Хамас» предоставил список с указанием имен, пола и национальности большинства пленных. Однако, как сказал собеседник WSJ, у некоторых заложников, которые входили в состав первой группы из 50 человек для освобождения, часть информация отсутствовала — это усложнило процесс освобождения.

В Белом доме сообщили, что стороны сделки прорабатывают «финальные логистические детали» для начала первого дня гуманитарного прекращения огня. Там добавили, что основная задача договоренностей — безопасное освобождение пленных. Реализация плана, вероятнее всего, начнется 24 ноября, уточнили в Белом доме.

Израильские чиновники в разговоре с WSJ сказали, что неспособность «Хамаса» предоставить подробный список заложников усложняла переговоры все последние недели. Для ускорения начала освобождения пленных в процесс вмешался президент США Джо Байден, пишет газета.

Согласно соглашению Израиля и «Хамаса», временное прекращение огня должно было начаться утром 23 ноября. Стороны также обязались освободить 50 израильских заложников и 150 палестинских женщин и детей, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. За несколько часов до начала гуманитарного прекращения огня реализацию сделки перенесли на сутки.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «В ожидании паузы».

Петр Бузлаев