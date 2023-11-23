Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его российского гражданства

Молдавский политик и предприниматель Ренато Усатый обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства. Бизнесмен также попросил лишить гражданства его родителей, которые, по словам политика, получили паспорта в начале 2018 года «секретным указом». Господин Усатый в России обвиняется в выводе миллиардов долларов.

«Я хочу сказать "спасибо" за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, которая начала открытый террор против собственных граждан»,— сказал господин Усатый на видео в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ; цитата по Noi.md.

Тверской райсуд Москвы в 2020 году заочно арестовал Ренато Усатого, политик объявлен в розыск. Он обвиняется в РФ в участии в так называемой молдавской схеме по выводу денег из страны. По версии следствия, преступное сообщество вывело из России через банк BC Moldindconbank S.A. больше 500 млрд руб. Господина Усатого обвиняют в организации преступного сообщества или участии в нем (ч. 2 ст. 210) и совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Подробнее о схеме — в материале «Ъ» «Молдавскую схему признало обвинение».

Леонид Уварчев