Из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа эвакуировали 190 человек

Палестинское общество Красного Полумесяца (ПОКП) сообщило, что из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа были эвакуированы 190 раненых и больных, а также сопровождающих и медиков. В эвакуации участвовали 14 машины скорых ПОКП и два автобуса ООН.

Как сообщило ПОКП в соцсети X, эвакуированных отвезли в Европейскую больницу в Хан-Юнисе (город на территории сектора Газа) и «Абу Юсеф ан-Наджар» в Рафахе. «Многие другие раненые и пострадавшие вместе с медицинским персоналом остаются в этой больнице»,— говорится в сообщении.

Эвакуация длилась около 20 часов, поскольку на контрольно-пропускном пункте между севером и югом Газы был проведен «тщательный досмотр». На переходе через КПП были задержаны три парамедика и один сопровождающий. Позднее всех, кроме одного из парамедиков, отпустили.

19 ноября палестинский Красный полумесяц эвакуировал из «Аш-Шифы» 31 недоношенного младенца. Их перевели в больницу в Рафахе. За день до этого «Аш-Шифу» — самую крупную больницу в секторе Газа —посетила совместная группа ООН по оценке гуманитарной ситуации во главе с ВОЗ. Сотрудники обнаружили следы обстрелов больницы и «братскую могилу у входа». Из-за нехватки воды, топлива и лекарств «Аш-Шифа» «прекратила существование как медицинское учреждение», сообщала ВОЗ.

По данным ВОЗ на 18 ноября, в больнице оставались 25 медицинских работников, 291 пациент, из них 32 младенца в критическом состоянии. 15 ноября армия Израиля объявила о военной операции в «определенном районе» больницы, где расположены командный центр и склад оружия «Хамаса». Боевики палестинского движения отрицали использование больницы в качестве военной базы.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «В ожидании паузы».

Лусине Баласян