Йеменские хуситы запустили крылатые ракеты по Эйлату в Израиле

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило о запуске крылатых ракет по городу Эйлат на юге Израиля. Сообщение военных передает телеканал «Аль-Масира». Военные, как пишет телеканал, заявили о готовности продолжать военные операции против Израиля до тех пор, пока «не прекратится израильская агрессия против палестинского народа в секторе Газа».

Йеменские хуситы также сообщали об атаках 31 октября: три серии ударов беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами были нанесены по территории Израиля. Военные объяснили свои действия поддержкой палестинцев.

19 ноября вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, сообщили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море. Вслед за этим «Ансар Аллах» захватили грузовое судно Galaxy Leader в Красном море. При этом на борту судна не было израильтян.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Хуситы переквалифицировались в пиратов».

Лусине Баласян