ЦБ: прибыль банков в октябре продолжила снижаться второй месяц подряд

Чистая прибыль российских банков в октябре составила 256 млрд руб., что на 13% ниже сентябрьского показателя (296 млрд руб.). В сентябре прибыль банковского сектора снизилась на 16%. При этом за январь—октябрь 2023 года банки заработали 2,9 трлн руб., следует из информационно-аналитического (.pdf) материала Банка России о развитии банковского сектора в октябре.

В ЦБ заявили, что в октябре прибыль банков снизилась из-за отрицательной валютной переоценки (около 66 млрд руб.) на фоне укрепления рубля на 4,5% и отрицательной переоценки ценных бумаг (8 млрд руб.), вызванной ростом рыночных ставок. Банки признали, что из-за переоценки ценных бумаг в октябре они также понесли убытки в размере 20 млрд руб. напрямую в капитале через прочий совокупный доход.

В докладе отмечается, что не вся прибыль банковского сектора за первые десять месяцев текущего года будет учтена в регулятивном капитале. Прибыль банков завышена на корректировки МСФО по роспуску резервов и отрицательную переоценку ОФЗ примерно на 0,8 трлн руб., сообщил регулятор. В октябре рост основной прибыли банков обеспечил чистый процентный доход, который в сумме составил около 16 млрд руб. Увеличение этого показателя объясняется продолжающимся ростом кредитования.

В 2022 году российский банковский сектор на фоне санкций получил прибыль в размере 203 млрд руб. По итогам 2023 года Центробанк ожидает прибыль российских банков на уровне 2,9–3 трлн руб. В августе Центробанк повысил ключевую ставку до 12%, в сентябре — до 13%, в октябре — до 15%. В ноябре банки сдержанно отреагировали на повышение ключевой ставки. Хотя крупнейшие игроки объявили о повышении ставок до уровня ключевой ЦБ и выше, это касается отдельных депозитов. Дальнейших радикальных действий от регулятора банки не ждут.

Подробнее — в материале «Банки придерживают депозиты».

Эрдни Кагалтынов