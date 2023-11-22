Volkswagen вслед за другими автопроизводителями повысил зарплаты на заводах в США

Volkswagen стал очередным автопроизводителем, объявившим о повышении заработной платы на своих заводах в США. VW повысит зарплаты на 11% со следующего месяца. Ранее Hyundai объявила о повышении зарплат на своих заводах на 25%. Honda, Toyota и Nissan также сообщили о разных повышениях зарплат рабочих.

Работающие в США иностранные автокомпании объявили о повышении зарплат на своих американских заводах, после того как профсоюз американских рабочих автопрома (UAW) добился от «большой тройки» автоконцернов США — General Motors, Ford, Chrysler (входит в альянс Stellantis) — увеличения зарплат. Компании договорились с профсоюзом о немедленном повышении зарплаты на 11% и общем ее повышении на 25% в ближайшие несколько лет.

Лишь несколько компаний, которые работают в США и рабочие на заводах которых не объединены в профсоюзы, не объявили о повышении зарплат. Среди таких автопроизводителей — BMW, Mercedes-Benz и Tesla. В UAW ранее заявили, что многие рабочие заводов Tesla уже выразили интерес к созданию профсоюза.

Яна Рождественская