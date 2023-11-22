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Коммерсантъ FM
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FIFA обязала Норманна выплатить компенсации «Ростову» за разрыв контракта

Трибунал Международной федерации футбола, FIFA, заключил, что норвежский полузащитник Матиас Норманн безосновательно досрочно расторг договор с российским клубом «Ростов». Суд в ходе заседания 15 ноября обязал футболиста выплатить «Ростову компенсацию. Об этом говорится в Telegram-канале клуба.

Матиас Норманн (справа)

Матиас Норманн (справа)

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Матиас Норманн (справа)

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Согласно сообщению, солидарную ответственность за выплату компенсации несет клуб из Саудовской Аравии «Аль-Раед». Пресс-служба «Ростова» не уточнила сумму компенсации.

Матиас Норманн выступал за «Ростов» с 2019 по 2023 год. В августе текущего года игрок направил письмо в клубы «Ростов» и «Динамо» о расторжении контракта из-за атаки дронов на здания, расположенные в квартале «Москва-Сити», где он проживал. После этого игрок самовольно перешел в клуб «Аль-Раед».

Подробнее — в материале «Ъ» «Дрон попал по игроку ''Динамо''».

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