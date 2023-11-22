В ЗакСе Петербурга согласились с «заморозкой» закона о КРТ еще на год

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении одобрили предложение губернатора города Александра Беглова продлить заморозку отдельных положений закона о комплексном развитии территории (КРТ) до 1 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Действие нормативно-правового акта (полное название — закон №444–59 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге») приостановили осенью прошлого года. «Заморозка» стала вынужденной мерой: сразу после принятия документа жители хрущевок выступили против переселения, а затем подали коллективный иск против губернатора и городского правительства с требованием отменить закон. В этом году дело по иску после жалобы господина Беглова было прекращено (6297951)

Закон о КРТ предполагает переселение горожан из хрущевок 1957–1970-х годов постройки в новое жилье без гарантии предоставления равнозначной площади в том же районе, где находилось старое.

Продление заморозки, как отмечается в пояснительной записке к документу, связано «с необходимостью проработки возможности корректировки федерального законодательства».

Сейчас проблемный городской закон, который жители города не приняли, депутаты хотят исправить через федеральный. Соответствующий законопроект от петербургского парламента находится на рассмотрение в Госдуме. Кроме того, депутаты направят поправки к законопроекту о КРТ от правительства России.

Подробнее о заморозке в материале «Ъ-СПб» — «Реновацию в Петербурге заморозят еще на год».