С банкротящегося тамбовского нефтетрейдера хотят взыскать более 2 млрд рублей

Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению заявления 14 компаний о вступлении в банкротное дело нефтетрейдера ООО «Торговый дом “Транссервис”». В сумме они заявили требования на сумму более 2 млрд руб. Информация об этом появилась в картотеке дел. Все заявления планируется рассмотреть до 20 декабря 2023 года.

Крупнейшие требования заявили московская кредитная организация «Химтрансгрупп» (518,5 млн руб.), УФНС по Тамбовской области (469,5 млн руб.), принадлежащее ЛУКОЙЛУ ООО «ЛЛК-интернешнл» (329,2 млн руб.), столичное ООО «Импэксисфтехим», которое занимается неспециализированной оптовой торговлей (321,6 млн руб.), и АО «Юникредит банк» (101,9 млн руб.). Требования остальных компаний обозначены в пределах 100 млн руб., наименьшая сумма у ООО «Совкомбанк Факторинг» — 477,7 тыс. руб.

Еще четыре московские компании ждут решения о принятии их заявлений: топливные трейдеры ООО «Транзитсервисресурс» и ООО «ИГЛ Энерджи», «Автоторгбанк» и «Джей энд ти банк». Размер их требований не раскрывается, однако последняя компания ранее пыталась вступить в дело с требованиями на 123,6 млн руб. Ее заявление было отклонено из-за бюрократических нарушений при составлении документов.

Арбитражный суд региона начал рассматривать иск акционерного банка «Россия» о признании «Транссервиса» банкротом в феврале 2023 года. 11 октября суд открыл в отношении нефтетрейдера процедуру наблюдения. Временным управляющим «Транссервиса» был утвержден член СРО «Достояние» Роман Маланин. Рассмотрение его отчета о результатах процедуры наблюдения назначено на 14 февраля. «Транссервис» попытался обжаловать это решение в 19 арбитражном апелляционном суде, но ему, согласно картотеке дел, было отказано.

В сентябре региональное управление СКР сообщало о возбуждении в отношении гендиректора «Транссервиса» Павла Корчагина уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). По версии следствия, топ-менеджер якобы включил «ложные сведения» в налоговые декларации за 2018-2020 годы, за счет чего компания избежала платежей на 323 млн руб.

Подробнее о банкротстве нефтетрейдера — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте