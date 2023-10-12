Тамбовский топливный трейдер попал под наблюдение из-за долга на 92 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Торговый дом "Транссервис"» в рамках процесса банкротства. Информация об этом появилась в картотеке дел. Мотивировочная часть решения еще не опубликована.

Акционерный банк «Россия» подал иск о банкротстве топливного трейдера еще в феврале 2022 года, однако он был принят к производству только в марте 2023-го. Сумма требований составила 91,8 млн руб.

В августе московское АО «Джей энд ти банк» подало ходатайство о вступлении в дело о банкротстве с требованиями в размере 123,6 млн руб. Однако компании было отказано в связи с бюрократическими нарушениями при составлении документов. Она могла устранить их до 3 октября и обратиться в суд с новым ходатайством, но в картотеке информация о повторном обозначении требований не отражена. Кроме того, в начале октября столичное АО «Юникредит банк» сообщило на Федресурсе о намерении обратиться в суд с заявлением о признании продавца топлива банкротом.

В сентябре принадлежащее ЛУКОЙЛУ ООО «ЛЛК-интернешнл» взыскало с «Транссервиса» 324,3 млн руб. долгов. Летом столичное ООО «Импэкснефтехим» через суд лишило трейдера 262,9 млн руб. «Транссервис» в свою очередь в июне отсудил у белгородского ООО «Белзнак» 37,9 млн руб.

К чему привело банкротство Липецкой топливной компании — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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