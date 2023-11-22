Школьникам в Ижевске разрешили уйти на «дистанционку» из-за снегопадов

В столице Удмуртии школьникам предоставили возможность не посещать образовательные организации из-за непогоды. В частности, речь идет о ситуациях, когда у родителей «есть проблемы» с подвозом детей в школы. Об этом во «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. При этом школьникам, не посещающим занятия, предоставят индивидуальные задания в дистанционном формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Школы во время интенсивных снегопадов продолжают работать в обычном режиме, а уроки будут проходить по расписанию.

Напомним, в Ижевске за два дня снегопадов выпало 18 см снега. Такие данные приводит ГУ МЧС по республике. Утром 22 ноябре в городе возник транспортный коллапс, поскольку из-за непогоды оказалась повреждена контактная сеть. Очевидцы сообщали о сошедшем с рельсов трамвае в районе остановки на ул. Тимирязева. Дорожные службы работают в усиленно режиме. Глава города, Дмитрий Чистяков, выразил понимание «гнева горожан из-за ситуации на дорогах».