Лидером по количеству осадков в Удмуртии оказалась Можга с 24 см снега

По итогу двух дней интенсивных снегопадов в Удмуртии лидером по количеству выпавших осадков оказалась Можга. Здесь высота снежного покрова достигла 24 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. На второй строчке оказались Дебесы — 19 см, Ижевск — 18 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Отметим, что в метеостанции в Селтах зафиксировали 17 см снежного покрова, в Сарапуле и Игре — 16 см, в Воткинске и Глазове — 14 см.