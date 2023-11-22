Глава Ижевска: понимаю гнев горожан из-за сложной ситуации на дорогах

В столице Удмуртии из-за интенсивного снегопада на очистку дорог вывели весь имеющий парк спецтехники. Перед дорожными службами стоит задача по обеспечению работы общественного транспорта, заявил глава города Дмитрий Чистяков. Об этом пишет пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Понимаю гнев горожан из-за ситуации на дорогах. Она действительно сложная. Практически месячная норма снега вывалилась на Ижевск за сутки. Выводы по организации работы всех служб будем делать позднее»,— заявил господин Чистяков.





В настоящее время аварийная служба «ИжГЭТ» устраняет возникшую проблему с электротранспортом. Непогода привела к нарушению контактной сети. Горожан призывают по возможности оставаться дома.