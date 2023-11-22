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Коммерсантъ FM
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ЦИК утвердил перечень документов для кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия постановила одобрить перечень документов, которые должны предоставить кандидаты в президенты для участия в выборах. Установлены также формы удостоверения зарегистрированного кандидата и удостоверения об избрании президентом.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О принятии решения сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление. На сайте ЦИКа документ не опубликован. Этим же постановлением Федеральному центру информатизации при ЦИКе поручено до 1 декабря предоставить специализированное программное изделие, с помощью которого кандидаты будут готовить документы.

Выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Официальное решение о дате выборов Совет федерации примет в декабре 2023 года. Источник «Ъ» говорил, что действующий президент Владимир Путин, «скорее всего, объявит о выдвижении уже после ноября». Собеседники «Ъ», близкие к администрации президента, рассказали, что в Кремле рассматривают инициативную группу по выдвижению Владимира Путина.

Об организации президентских выборов — в материале «Ъ» «Бумага не выходит из моды».

Леонид Уварчев

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