ЦИК утвердил перечень документов для кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия постановила одобрить перечень документов, которые должны предоставить кандидаты в президенты для участия в выборах. Установлены также формы удостоверения зарегистрированного кандидата и удостоверения об избрании президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О принятии решения сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление. На сайте ЦИКа документ не опубликован. Этим же постановлением Федеральному центру информатизации при ЦИКе поручено до 1 декабря предоставить специализированное программное изделие, с помощью которого кандидаты будут готовить документы.

Выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Официальное решение о дате выборов Совет федерации примет в декабре 2023 года. Источник «Ъ» говорил, что действующий президент Владимир Путин, «скорее всего, объявит о выдвижении уже после ноября». Собеседники «Ъ», близкие к администрации президента, рассказали, что в Кремле рассматривают инициативную группу по выдвижению Владимира Путина.

Об организации президентских выборов — в материале «Ъ» «Бумага не выходит из моды».

Леонид Уварчев